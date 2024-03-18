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11:28, 18 марта 2024Спорт

Олимпийский чемпион сравнил важность ОИ в Париже и Игр дружбы

Гимнаст Никита Нагорный заявил, что Игры дружбы для него важнее Олимпиады
Никита Нагорный

Никита Нагорный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сравнил важность летних Игр-2024 в Париже и Игр дружбы, запланированных на сентябрь. Его слова приводит ТАСС.

По словам спортсмена, соревнования в России лично для него важнее турнира во Франции. «Игры дружбы будут очень важны для моей карьеры, которая близится к концу. На этот турнир, который будет проходить в Москве, могут приехать все мои родственники, друзья», — заявил атлет.

7 марта стало известно, что российские гимнасты пропустят Олимпийские игры-2024. Представители страны лишились возможности отобраться на турнир в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку.

Игры дружбы пройдут в сентябре этого года в Москве и Екатеринбурге, они включают в себя соревнования по 33 олимпийским и неолимпийским видам спорта. В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в турнире примут участие представители 34 стран.

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      Алексей Гусев
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