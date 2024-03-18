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12:41, 18 марта 2024Спорт

Петр Ян сообщил о госпитализации

Петр Ян сообщил о госпитализации в связи с операцией

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян сообщил о госпитализации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсмен выложил видео из больничной палаты. «Всем привет, я в больничке, завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — заявил спортсмен.

Ранее Ян рассказал, что вышел на бой против китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 с травмой ноги. По его словам, он на протяжении месяца до поединка не участвовал в спаррингах и не боролся.

Победный для россиянина бой прошел 10 марта в Майами. Соперники провели в октагоне все три раунда, судьи единогласно отдали победу Яну. В активе представителя России 17 побед в 22 поединках в ММА.

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      Алексей Гусев
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