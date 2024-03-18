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06:32, 18 марта 2024Наука и техника

Неудачный пуск украинской «Стрелы» показали на видео

Неудачный пуск ракеты ЗРК «Стрела-10» ВСУ показали на видео

Ракета советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сошла с курса и упала после пуска. На видео неудачной стрельбы обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи показан пуск ракеты, которая почти сразу после старта упала на землю недалеко от «Стрелы». В сообщении предположили, что комплекс использовал поставленные из Иордании или стран Африки боеприпасы.

Комплекс «Стрела-10» на шасси плавающего бронетранспортера МТ-ЛБ предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Машина получила пусковую установку на четыре ракеты 9М37.

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В октябре в концерне «Калашников» рассказали о досрочном выполнении гособоронзаказа 2023 года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для комплекса «Стрела-10». Боеприпас предназначен для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

В сентябре генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что дальность управляемой ракеты 9М333 увеличат.

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      Даниил Иринин
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