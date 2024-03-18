В Совфеде отреагировали на призыв США к диалогу с Россией и КНР о вооружениях

Сенатор Карасин: США стоит по дипломатическим каналам призывать Россию к диалогу

Вашингтону стоит использовать дипломатические каналы, чтобы призывать Россию и КНР к диалогу о контроле над вооружениями, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующий призыв постоянного представителя США при ООН.

«Я бы посоветовал этому постпреду США при ООН использовать для подобного рода заявлений и предложений имеющиеся дипломатические каналы, потому что все это попахивает какой-то пропагандистской акцией. Я думаю, если он профессионал или вокруг него есть профессионалы, они понимают, что я имею в виду», — сказал он.

США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием.

Как отмечал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, диалог между Россией и США по возобновлению участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) возможен, если Вашингтон изменит свою политику.