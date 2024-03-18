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15:31, 18 марта 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о масштабной активизации дронов ВСУ в период выборов

Штаб обороны ДНР: в период выборов было подавлено более 180 беспилотников ВСУ
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В небе над Донецкой народной республикой (ДНР) в период выборов президента России была зафиксирована масштабная активизация украинских беспилотников. Об этом рассказал штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой. Суммарно были обнаружены и подавлены более 180 беспилотников.

«Кроме того, вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Пантелеймоновка, а также в центральной части Донецка перехвачены вражеские коптеры, несущие на себе самодельные взрывные устройства», — поделились в штабе обороны ДНР, уточнив, что в результате никто из мирных жителей не пострадал, а дроны были обезврежены сотрудниками ФСБ.

Ранее стало известно, как Украина пытается восполнить имеющийся дефицит артиллерийских снарядов. Так, Киев полагается на массовое использование дронов, несмотря на значительные недостатки беспилотников.

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      Екатерина Грищенко
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