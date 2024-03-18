В России рассказали о преимуществах используемого на СВО автомата

«Калашников»: автомат АК-74 оказался дешевле и надежнее предшественников

Автоматы семейства АК-74, которые активно используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), оказались надежнее и дешевле автоматов прошлого поколения. О преимуществах оружия рассказали в пресс-службе концерна «Калашников».

Линейку автоматов под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров приняли на вооружение 50 лет назад — 18 марта 1974 года. В состав комплекса под этот патрон вошли автоматы АК-74, АКС-74, АК-74Н и АКС-74Н, а также пулеметы РПК-74.

Отмечается, что кучность огня АК-74 улучшилась почти вдвое по сравнению с АКМ. «АК-74 отличают высокая надежность при использовании в неблагоприятных климатических условиях, экономичность и простота конструкции. Несмотря на всесторонние улучшения в точности и удобстве использования, автомат оказался дешевле в изготовлении и обслуживании, чем его предшественники — АК и АКМ», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) автомата Калашникова АК-12 планируют скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону СВО.

В декабре 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что поставки доработанных по опыту применения в ходе спецоперации автоматов Калашникова АК-12 начнут в январе 2024 года.