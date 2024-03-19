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11:27, 19 марта 2024Спорт

«Авангард» уволил тренера во время серии плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» уволил тренера Кравца во время серии плей-офф Кубка Гагарина
Михаил Кравец

Михаил Кравец. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Омский «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца во время серии плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с "Локомотивом" в плановом режиме. После восстановительной тренировки "Авангард" отправится в Ярославль», — отмечается в заявлении команды.

18 марта «Авангард» потерпел разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась победой гостей со счетом 7:0. Первый матч также завершился в пользу ярославцев (2:1). Таким образом, «Локомотив» ведет в серии — 2-0.

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