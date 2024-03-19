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17:28, 19 марта 2024Спорт

Оргкомитет Игр дружбы отреагировал на призыв МОК к бойкоту соревнований

Оргкомитет Игр дружбы назвал призыв МОК к бойкоту соревнований неконструктивным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Оргкомитете Игр дружбы отреагировали на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к бойкоту соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению российской стороны, подобная позиция является неконструктивной. «Она не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов», — говорится в заявлении.

Ранее МОК назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. «МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — заявили в организации.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в турнире примут участие представители 34 стран.

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      Алексей Гусев
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