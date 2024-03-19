Тело пропавшего чемпиона России по баскетболу среди молодежи обнаружили

Тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили в Красноярском крае

Тело пропавшего чемпиона России по баскетболу среди молодежи Антона Петухова обнаружили в Красноярском крае. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» красноярского поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей».

Тело было найдено утром 19 марта в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. В полиции подтвердили, что это Петухов.

Об исчезновении Петухова стало известно 3 января. 20-летний баскетболист клуба «Барнаул» ушел из дома ночью 30 декабря, после чего перестал выходить на связь. Позднее сообщалось, что спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Петухов перешел в «Барнаул» летом 2023 года. До этого с 2020-го он выступал за московский ЦСКА. В составе столичного клуба баскетболист в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

