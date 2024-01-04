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15:22, 4 января 2024Спорт

Появились подробности исчезновения чемпиона России по баскетболу среди молодежи

Полиция установила, что пропавший баскетболист «Барнаула» Петухов упал с моста

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция раскрыла подробности исчезновения чемпиона России по баскетболу среди молодежи Антона Петухова. Они появились в группе «ВКонтакте» красноярского поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей».

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — сообщается в заявлении. Отмечается, что спасатели и волонтеры продолжат обследовать дно и поверхность водоема.

Об исчезновении Петухова стало известно 3 января. Сообщалось, что 20-летний баскетболист клуба «Барнаул» ушел из дома ночью 30 декабря, после чего перестал выходить на связь.

Петухов перешел в «Барнаул» летом 2023 года. До этого с 2020-го он выступал за московский ЦСКА. В составе столичного клуба баскетболист в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

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