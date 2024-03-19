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18:00, 19 марта 2024Спорт

Юрист оценила шансы осужденного легионера «Спартака» на экстрадицию в Россию

Юрист Завьялова низко оценила шансы Квинси Промеса на экстрадицию в Россию

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Юрист Татьяна Завьялова оценила шансы осужденного в Нидерландах легионера «Спартака» Квинси Промеса на экстрадицию из ОАЭ в Россию. Ее слова приводит Sport24.

Она сочла вероятность подобного развития событий низкой. «Кому выдадут человека: стране, которая его требует, или третьей стороне?! У них свежайший договор! С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является», — отметила Завьялова.

О возможной экстрадиции Промеса в Россию ранее сообщил Mash. По информации источника, голландец задолжал ФНС почти 400 тысяч рублей. Из-за этого в отношении игрока могут завести уголовное дело и потребовать его выдать.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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