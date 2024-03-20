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21:19, 20 марта 2024Мир

Немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot

Бундестаг одобрил закупку четырех систем ПВО Patriot для немецкой армии

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Вооруженных сил (ВС) Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Общая сумма сделки составляет 1,3 миллиарда евро. Отмечается, что ранее Бундесвер передал Украине два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, из-за чего у немецкой армии осталось только десять таких установок.

Помимо систем Patriot Берлин поставил Киеву ракеты к ней. Ракеты также поставляли США и Нидерланды.

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      Марина Совина
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