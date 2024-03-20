Обстреливающие весь день российский регион ВСУ атаковали еще один поселок

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, зафиксировано пять прилетов. Повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без света. Аварийные бригады начнут ремонт, когда станет безопасно.

Помимо этого, ВСУ весь день обстреливают приграничный поселок Теткино, находящийся примерно в 13 километрах от Краснооктябрьского. По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет.

Ранее курский губернатор сообщил, что в Теткино зафиксировали прилеты в районе одного из местных промышленных предприятий. В свою очередь, один из местных жителей рассказал, что в поселке закрыли единственную больницу.

Кроме того, в ночь на 20 марта в центре Курска упали обломки сбитой российскими средствами противовоздушной обороны ракеты С-200, повредив несколько крыш. Предположительно, целью ВСУ была Курская атомная электростанция, в сторону которой, помимо перехваченной ракеты, направлялись минимум пять дронов. Все воздушные цели уничтожены.

