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11:53, 20 марта 2024Экономика

Перспективу отмены в России транспортного налога оценили

Москвичев: инициаторы отмены транспортного налога не думают о бюджете страны

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Россияне должны платить транспортный налог, даже если пользуются автомобилем всего раз в год. Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, его цитирует НСН.

Москвичев оценил перспективу отмены транспортного налога как нерациональную — каждый автовладелец, вне зависимости от частоты использования машины, должен платить за содержание инфраструктуры. По его словам, в России один миллион 650 тысяч километров дорог, и регионы получают средства на их ремонт и строительство за счет транспортных налогов. Инициаторы такого проекта не думают о бюджете страны, подчеркнул депутат. Кроме того, за использованием каждого конкретного автомобиля нет возможности следить.

«Такой закон просто не будет работать. У нас 60 миллионов машин. Мы что, за каждым будет смотреть? У нас нет столько контролеров. Мы, наоборот, говорим о том, что гражданам России нужно больше доверять, меньше контролировать бизнес и все остальное», — отметил он.

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Днем ранее стало известно, что депутаты предложили с 2025 года отменить транспортный налог в России как несправедливый. По мнению авторов инициативы, платежи рассчитываются в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик. Из-за этого те водители, кто ездит на автомобиле каждый день и те, кто использует машину только пару раз в году, платят одинаково сумму. Вместо этого парламентарии предложили платить за интенсивность использования транспортного средства.

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов согласился, что отмена транспортного налога может привести к проблемам финансирования регионов. По его словам, в разных субъектах страны он составляет 30 и более процентов средств, которые тратят на строительство, ремонт и содержание транспортной инфраструктуры.

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      Вячеслав Агапов
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