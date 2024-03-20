Теннисистка Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова

Соболенко: смерть Константина Кольцова — немыслимая трагедия

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова. Пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито», — написала Соболенко. Она также попросила уважать ее личную жизнь и личную жизнь семьи Кольцова в этот тяжелый момент.

Таким образом Соболенко опровергла информацию о том, что в момент смерти бывший хоккеист состоял с ней в отношениях.

О смерти Кольцова в США стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в НХЛ за команду «Питтсбург Пингвинс», в России много лет играл за уфимский «Салават Юлаев», незадолго до смерти покинул тренерский штаб команды из столица Башкирии.