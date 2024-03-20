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02:25, 21 марта 2024Спорт

Теннисистка Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова

Соболенко: смерть Константина Кольцова — немыслимая трагедия
Арина Соболенко

Арина Соболенко. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова. Пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито», — написала Соболенко. Она также попросила уважать ее личную жизнь и личную жизнь семьи Кольцова в этот тяжелый момент.

Таким образом Соболенко опровергла информацию о том, что в момент смерти бывший хоккеист состоял с ней в отношениях.

О смерти Кольцова в США стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в НХЛ за команду «Питтсбург Пингвинс», в России много лет играл за уфимский «Салават Юлаев», незадолго до смерти покинул тренерский штаб команды из столица Башкирии.

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      Марина Совина
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