Бывшая жена тренера Кольцова высказалась о его смерти

Бывшая жена скончавшегося тренера Кольцова: думаю, что это был несчастный случай

Юлия Михайлова, бывшая жена экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, высказалась о его смерти. Ее слова приводит «Белорусский хоккей».

«Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые еще не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — заявила она. Михайлова отметила, что токсикологические анализы будут готовы в течение месяца.

Кольцов скончался в США, о чем стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команду «Питтсбург Пингвинс». В России он играл за «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак» и «Атлант». В составе «Салавата Юлаева» Кольцов побеждал в Кубке Гагарина, а с 2022-го входил в тренерский состав клуба.

