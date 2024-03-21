«Исчезнувшую» жену южнокорейского президента три месяца никто не видел

Жену южнокорейского президента Ким Кон Хи никто не видел с середины декабря

Первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи не видели на публике с середины декабря. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Согласно данным журналистов, последний раз 51-летнюю жену президента страны Юн Сок Ёля видели в обществе мужа по возвращению из Нидерландов. Это было примерно три месяца назад.

Администрация южнокорейского президента никак не комментирует происходящее. Неизвестно ни куда пропала Ким, ни что она делает. Также не было никаких заявлений о состоянии ее здоровья.

Ее отсутствие на церемонии 2024 года, посвященной годовщине первомартовской демонстрации за независимость Кореи, было беспрецедентным. Каждая первая леди страны присутствовала на церемонии с 1998 года. Никаких объяснений в администрации президента пока не предоставили.

Авторы издания предполагают, что администрация президента попросила Ким воздержаться от появлений на публике, чтобы помочь президенту улучшить свой рейтинг в преддверии парламентских выборов 10 апреля. Согласно результатам опросов Gallup, рейтинг Юна действительно держался на отметке 39 процентов в течение двух недель подряд до первой недели марта, и этот показатель стал самым высоким с декабря 2022 года.

Вероятно, временное падение рейтинга ранее было связано с тем, в ноябре 2023 года Ким попала в скандал: в сети появилась запись со скрытой камеры, на которой видно, как она получает в подарок сумку Dior стоимостью 2,2 тысячи долларов. Согласно закону Южной Кореи о борьбе с коррупцией, политики и их супруги не могут принимать подарки дороже 750 долларов.

Администрация президента изначально никак не комментировала произошедшее, а затем в январе правительство заявило, что сумку передали в президентский архив. Это вызвало общественное возмущение: опрос, проведенный 24 января, показал, что 70 процентов жителей страны потребовали от Юна объяснений относительно Ким и ее дизайнерской сумки. Из-за напряженной ситуации она также не появилась в поздравительном ролике, приуроченном к празднованию китайского Нового года, который выпустили в начале февраля.

Издание отмечает, что отсутствие Ким особенно примечательно из-за того, что до этого она активно участвовала в общественной жизни. В частности, она активно участвовала в зоозащитной кампании, в результате которой правительство Южной Кореи приняло исторический закон, запрещающий разводить собак на мясо. Когда это произошло в начале января 2024 года, сообщалось, что Ким горячо поддержала нововведение, но столкнулась с критикой фермеров, посчитавших, что президент пошел на поводу у жены.