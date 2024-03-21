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09:45, 21 марта 2024Россия

Первые минуты после попадания снаряда в многоэтажку в Белгороде сняли на видео

Опубликованы кадры первых минут после попадания снаряда в многоэтажку Белгорода

В сети появились кадры первых минут после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный жилой дом Белгорода. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи виден поврежденный дом — снаряд попал в верхний этаж здания, повредив облицовку многоэтажки. На других кадрах видны повреждения в «Белгород Арене», куда тоже попал снаряд, — там посечены стекла. По информации издания, из-за атаки ВСУ оказались повреждены восемь квартир в доме на улице Есенина.

Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

По неофициальным данным, пострадали пять человек. Очевидцы, в свою очередь, сообщали об одном раненом. Официально о получивших травмы не сообщалось.

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      Анастасия Шейкина
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