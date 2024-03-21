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08:59, 21 марта 2024Россия

Стало известно о пяти пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Минимум пять человек пострадали при обстреле Белгорода из РСЗО Vampire

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Как минимум пять человек получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом пишет Bazа в Telegram-канале.

Как уточнялось ранее, в Белгороде из-за обстрела ВСУ оказались повреждены два многоэтажных жилых дома и «Белгород Арена». Также очевидцы сообщили об одном пострадавшем.

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Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Президент России Владимир Путин, комментируя участившиеся удары Вооруженных сил Украины по Белгородской области, выразил жителям слова благодарности и поблагодарил за проявленное мужество. Власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных регионов, заверил он.

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      Анастасия Шейкина
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