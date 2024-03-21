В РФС оценили позицию главы УЕФА по возвращению России

Генсек РФС Митрофанов о главе УЕФА Чеферине: он сторонник возвращения России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил позицию главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина по возвращению России на турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

«С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС. С другой — он системный и комплексный президент. Александр пытается проводить последовательную политику», — заявил Митрофанов, назвав коллегу сторонником возвращения России. Он также отметил поддержку Чеферина в вопросе допуска к соревнованиям детских и юношеских команд.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и УЕФА.