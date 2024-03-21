В РФС рассказали о выплатах соперникам сборной по товарищеским матчам

Генсек РФС Митрофанов: за матч с Россией Сербии заплатили меньше, чем Камеруну

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выплатах соперникам национальной сборной по товарищеским матчам. Его слова приводит «Чемпионат».

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем, и тем», — заявил он. Митрофанов отметил, что приезжающие в Россию команды несут большие расходы, так как приходится добираться с пересадками.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча в Москве. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.

Осенью 2023-го сборная России провела три матча — победила Камерун и Кубу, а с Кенией сыграла вничью. Ранее команда Карпина также встречалась с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном и Ираком.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.