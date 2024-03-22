Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 22 марта 2024Россия

«Крокус Сити Холл»: где находится, адрес, карта, что за зал, вместимость

Фото: Валерий Стурит / ТАСС

Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщили о мужчинах в камуфляжной форме, которые зашли в здание, стали стрелять по зрителям. Также стало известно о взрыве и пожаре на крыше здания. Затем появились кадры с мужчинами, держащими в руках автоматы. По предварительным данным ФСБ, пострадало более 100 человек, еще 40 не выжили.

«Крокус Сити Холл» — крупный многоуровневый концертный зал. Он находится в деловом центре «Крокус-Сити» в подмосковном Красногорске, рядом со станцией метро «Мякинино» и МКАД. Адрес: Красногорск, улица Международная, дом 20.

«Крокус Сити Холл» на карте

«Крокус Сити Холл» на карте

Скриншот: сервис «Яндекс. Карты»

Концертный зал был открыт в октябре 2009 года предпринимателем Аразом Агаларовым. Обычная вместимость «Крокуса» — 6200 человек, когда в партере организован танцпол — 9500 человек.

После нападения в здании начался пожар, огонь распространился на площади в 12 900 квадратных метров. Частично выгорела и обрушилась крыша, верхние этажи почти полностью уничтожены. Пламя опустилось на нижние ярусы. Пожар охватил фасад здания, слышны взрывы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше