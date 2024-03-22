Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщили о мужчинах в камуфляжной форме, которые зашли в здание, стали стрелять по зрителям. Также стало известно о взрыве и пожаре на крыше здания. Затем появились кадры с мужчинами, держащими в руках автоматы. По предварительным данным ФСБ, пострадало более 100 человек, еще 40 не выжили.

«Крокус Сити Холл» — крупный многоуровневый концертный зал. Он находится в деловом центре «Крокус-Сити» в подмосковном Красногорске, рядом со станцией метро «Мякинино» и МКАД. Адрес: Красногорск, улица Международная, дом 20.

«Крокус Сити Холл» на карте Скриншот: сервис «Яндекс. Карты»

Концертный зал был открыт в октябре 2009 года предпринимателем Аразом Агаларовым. Обычная вместимость «Крокуса» — 6200 человек, когда в партере организован танцпол — 9500 человек.

После нападения в здании начался пожар, огонь распространился на площади в 12 900 квадратных метров. Частично выгорела и обрушилась крыша, верхние этажи почти полностью уничтожены. Пламя опустилось на нижние ярусы. Пожар охватил фасад здания, слышны взрывы.