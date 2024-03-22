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10:05, 22 марта 2024Путешествия

Раскрыты цены на отдых в санаториях весной

67 процентов россиян предпочитают отдых в санаториях Кавминвод весной

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Весной 2024 года больше всего россиян будет отдыхать в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Места с самыми востребованными здравницами раскрыло РИА Новости.

По данным туроператора «Алеан», 67 процентов туристов предпочитают оздоровительный отдых в Кавминводах. Размещение в местных санаториях стоит около 100-200 тысяч рублей за двоих на десять дней в зависимости от уровня курорта.

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На втором месте по популярности — санатории Краснодарского края, их выбирают 15 процентов отдыхающих. Цена на десятидневное размещение в здравницах сегмента эконом стартует от 47 тысяч рублей. Проживание в наиболее комфортных условиях обойдется от 150 тысяч рублей.

Каждый десятый россиянин едет оздоравливаться в Белоруссию. Лечение в санаториях этой страны стоит порядка 48-85 тысяч рублей. Чуть меньше туристов (8 процентов) предпочитают здравницы Урала и Сибири, еще 4 процента путешественников выбирают Подмосковье и среднюю полосу России.

По данным АТОР, тарифы в санаториях Московской области выросли на 10-15 процентов в 2024 году. В апреле недельное лечение обойдется в 47-60 тысяч рублей на двоих.

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      Мария Борисова
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