РФС выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

РФС и РПЛ выразили соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле». Комментарий организации приводятся на сайте.

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном залe "Крокус Сити Холл"», — говорится в сообщении. Также соболезнования выразила Российская премьер-лига (РПЛ).

Ранее стало известно, что на концерте группы «Пикник» в «Крокусе» присутствовал спортивный комментатор Виктор Гусев с женой. Им удалось спастись.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.