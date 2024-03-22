Силовые структуры
Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась на парковке
RT: террористы начали стрельбу на парковке «Крокуса», а затем зашли внутрьЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:
Террористы начали стрельбу на парковке «Крокус Сити Холла», а уже потом направились внутрь здания. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидицу.
Посетители концертного зала побежали вниз, к сцене, когда услышали выстрелы. Боевики зашли в здание минимум с двух точек — с главного входа и парковки, уточняет Telegram-канал Mash.
Не менее пяти террористов устроили стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Сейчас спецслужбы разыскивают белый автомобиль, на котором они могли скрыться с места преступления.
Возбуждено уголовное дело о теракте.