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23:35, 22 марта 2024Силовые структуры

Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась на парковке

RT: террористы начали стрельбу на парковке «Крокуса», а затем зашли внутрь
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: кадр из видео, полученного Reuters

Террористы начали стрельбу на парковке «Крокус Сити Холла», а уже потом направились внутрь здания. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидицу.

Посетители концертного зала побежали вниз, к сцене, когда услышали выстрелы. Боевики зашли в здание минимум с двух точек — с главного входа и парковки, уточняет Telegram-канал Mash.

Не менее пяти террористов устроили стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Сейчас спецслужбы разыскивают белый автомобиль, на котором они могли скрыться с места преступления.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

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      Олеся Мицкевич
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