Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
4:2
2-й период
live
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Мартон Фучович
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Шелби Роджерс
Майами (ж)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:32, 22 марта 2024Спорт

В России осудили выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе

Замминистра Байсултанов: участие в ОИ в нейтральном статусе — отказ от страны

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался о возможности россиян выступить на Олимпийских играх-2024 только в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Байсултанов осудил это условие, заявив, что россиянам нельзя участвовать в турнире. «Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства», — объяснил он.

Ранее 22 марта министр спорта Олег Матыцин выступил против бойкота Игр в Париже. Он отметил, что нельзя пропускать ОИ и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на турнир. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — подчеркнул Матыцин.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В организации добавили, что не будут принуждать желающих выступить на Олимпиаде-2024 россиян осуждать СВО.

При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью

      На Украине отказались от выдачи отсрочки священникам и дипсотрудникам

      В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

      На Украине сообщили о частичном запуске ДнепроГЭС после ракетного удара

      Названа причина выступлений Орбакайте в ресторанах США

      Пассажир рейса в Москву пошутил о бомбе и подставил друга

      Пьяный россиянин напугал прохожих купленной для ребенка игрушкой

      Бывшему главе российского города продлили арест

      Жительница Подмосковья обнаружила в своей квартире спящую незнакомку

      Макрон объявил о французском проекте резолюции ООН по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше