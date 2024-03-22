В России осудили выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе

Замминистра Байсултанов: участие в ОИ в нейтральном статусе — отказ от страны

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался о возможности россиян выступить на Олимпийских играх-2024 только в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Байсултанов осудил это условие, заявив, что россиянам нельзя участвовать в турнире. «Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства», — объяснил он.

Ранее 22 марта министр спорта Олег Матыцин выступил против бойкота Игр в Париже. Он отметил, что нельзя пропускать ОИ и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на турнир. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — подчеркнул Матыцин.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В организации добавили, что не будут принуждать желающих выступить на Олимпиаде-2024 россиян осуждать СВО.

При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.