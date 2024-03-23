В ДНР оценили возможность планирования теракта в «Крокусе» при участии Украины

Гагин: теракт в «Крокусе» был заранее спланирован при участии спецслужб Украины

Теракт в концертном зале «Крокус» в подмосковном Красногорске был заранее спланирован при участии спецслужб Украины. Такую возможность оценил советник главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. Вооруженные автоматами и зажигательными шашками мужчины в камуфляже захватили концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник». Неизвестные открыли огонь по зрителям, после чего подожгли здание и попытались скрыться на белом «Рено».

Вскоре после сообщений о теракте советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к нападению. Белый дом также сообщил, что у него нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе.

Позднее стало известно, что подозреваемые в совершении теракта после преступления пытались добраться до российско-украинской границы. Машину с четырьмя мужчинами остановили на территории Брянской области.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов также заявил, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не планировали сбежать на территорию республики.