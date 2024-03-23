В Совфеде сочли теракт в «Крокусе» частью войны спецслужб Запада против России

Сенатор Клишас счел теракт в «Крокусе» частью войны спецслужб Запада против РФ

Член Совета Федерации Андрей Клишас считает, что теракт в «Крокус Сити Холле» является частью войны западных спецслужб против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Террористическая атака в "Крокусе" будет расследована, и исполнителей мы узнаем, но уже сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что эта атака — часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет», — подчеркнул сенатор.

Клишас связал в единую цепочку события на Кавказе в 1990-е годы, украинский майдан 2014 года, срыв Минских соглашений, русофобию и конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что это все является этапами одной войны с Россией, у которой одни заказчики.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что США заблаговременно знали о теракте. Он напомнил, что Вашингтон указывал на «места скопления людей» и «концерты».

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.