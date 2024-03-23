Все матчи тура под эгидой РФС перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Матчи тура под эгидой РФС перенесли на резервные даты из-за теракта в «Крокусе»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей текущего тура всех соревнований, которые проводятся под эгидой организации, из-за теракта в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли матчи женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, а также региональных соревнований. Отмечается, что новые даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

23 марта стало известно об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. В РФС заявили, что стороны смогут провести встречу в другой период времени.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 150 человек, более ста пострадали.