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09:33, 23 марта 2024Спорт

Матч между сборными России и Парагвая отменили из-за теракта в «Крокусе»

РФС заявил об отмене матча Россия – Парагвай из-за теракта в «Крокус Сити Холл»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен в связи с терактом, произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на своем официальном сайте сообщает Российский футбольный союз (РФС).

В РФС отметили, что стороны смогут провести матч в другой период времени.

Ранее РФС и Российская премьер-лига выразили соболезнования семьям пострадавших после событий в «Крокус Сити Холл».

Известно, что на концерт группы «Пикник» также приехал спортивный комментатор Виктор Гусев. Ему вместе с супругой удалось спастись.

Террористы начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. На данный момент Минздрав Московской области сообщил о 121 пострадавшем, поступившем в местные больницы. Кроме того, согласно их спискам, пять человек не выжили, включая троих детей.

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      Олеся Мицкевич
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