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21:21, 24 марта 2024Спорт

Боец-чемпион высказался о поступке обезоружившего террориста мужчины

Боец Корешков заявил, что обезоруживший террориста мужчина сделал все возможное
Андрей Корешков

Андрей Корешков. Кадр: @mma205st / YouTube

Российский боец, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о поступке мужчины, обезоружившего террориста в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что любой человек на месте этого парня сделал бы все возможное, чтобы помешать террористу, но, конечно, огромное спасибо ему, что он так себя проявил. Выжил сам и помешал осуществить свою цель хоть как‑то. Молодец!» — поблагодарил незнакомца Корешков.

Боец добавил, что как спортсмен на месте мужчины попытался бы как можно быстрее и сильнее ударить по противнику из той позиции, в которой находился. Он добавил, что времени думать бы не было, кроме того, террорист был вооружен.

Ранее стало известно, что посетитель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и этим спас десятки людей. «Когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове», — рассказал мужчина, пожелавший не называть свое имя.

Подмосковный «Крокус» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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      Андрей Стрельцов
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