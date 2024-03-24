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19:44, 24 марта 2024Спорт

Карпин вспомнил последний разговор с Уткиным

Карпин: последний раз общался с Уткиным, когда поздравлял его с днем рождения
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вспомнил последний разговор с журналистом и комментатором Василием Уткиным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин рассказал, что последний раз общался с Уткиным, когда поздравлял его с днем рождения 6 марта. «Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем… Встретимся, наговоримся… Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет», — поделился тренер.

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Карпин отметил, что они дружили много лет, сблизившись под конец его игровой карьеры. Он добавил, что хотел приехать на прощание с Уткиным, но не смог.

52-летнего Уткина не стало вечером 19 марта. Врачи дважды пытались реанимировать комментатора, но спасти его не удалось.

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      Дарья Коршунова
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