Карпин вспомнил последний разговор с Уткиным

Карпин: последний раз общался с Уткиным, когда поздравлял его с днем рождения

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вспомнил последний разговор с журналистом и комментатором Василием Уткиным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин рассказал, что последний раз общался с Уткиным, когда поздравлял его с днем рождения 6 марта. «Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем… Встретимся, наговоримся… Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет», — поделился тренер.

Карпин отметил, что они дружили много лет, сблизившись под конец его игровой карьеры. Он добавил, что хотел приехать на прощание с Уткиным, но не смог.

52-летнего Уткина не стало вечером 19 марта. Врачи дважды пытались реанимировать комментатора, но спасти его не удалось.