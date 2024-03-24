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05:35, 24 марта 2024Россия

Российские саперы обезвредили заминированную ВСУ ЛЭП

ТАСС: саперы обезвредили заминированную ЛЭП в ЛНР

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Саперам Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России удалось обезвредить заминированную украинскими военными линию электропередачи (ЛЭП) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали подорвать ЛЭП вместе с работавшими на ней электриками. Командир саперной группы с позывным Сталкер рассказал, что работники ЛЭП занимаются восстановлением электроснабжения, и задачей военнослужащих является обеспечение их безопасности.

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Сталкер объяснил, что чаще всего саперам попадаются «Лепестки» и МОН-50, но также встречаются и мины иностранного производства. «Многие мины здесь очень коварные. Металлоискателем их сложно найти. Но мы находим и обезвреживаем», — добавил он.

Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что бронетехника дважды ВСУ подорвалась на собственных минах. Это произошло на купянском направлении. Как указал специалист, подобные ситуации свидетельствуют о хаотичном минировании территории без составления карт.

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      Маргарита Пименова
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