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09:56, 22 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о подрыве бронетехники ВСУ на своих минах

Марочко: бронетехника ВСУ подорвалась на своих минах на купянском направлении

Фото: Reuters

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на своих минах на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем в Telegram-канале.

«За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники ВСУ на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка», — заявил он.

По его оценке, подобный инцидент говорит о хаотичном характере минирования территории без составления карт. Марочко отметил, что в начале недели российская разведка зафиксировала инженерные работы ВСУ на этих участках.

В декабре 2023 года украинские саперы подорвались при минировании местности на купянском участке фронта Харьковской области. Как сообщалось, сдетонировал боеприпас во время его установки.

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      Кристина Есикова
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