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08:21, 27 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о подрыве саперов ВСУ при минировании Харьковской области

Марочко: саперы ВСУ подорвались при минировании Харьковской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались при минировании территорий на купянском участке фронта Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что во время установки боеприпаса он сдетонировал, когда ВСУ проводили инженерные работы для создания минных заграждений юго-западнее населенного пункта Синьковка.

По его словам, в результате взрыва двое украинских военных получили травмы. Марочко отметил, что можно говорить о низкой квалификации бойцов ВСУ, судя по характеру их действий.

Ранее подполковник в отставке заявлял, что украинские войска пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении. Как он утверждал, для укрепления оборонительных рубежей командование ВСУ пытается нарастить сводными отрядами группировку войск северо-западнее сел Макеевка и Невское в ЛНР.

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      Кристина Есикова
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