В ЛНР заявили о подрыве саперов ВСУ при минировании Харьковской области

Марочко: саперы ВСУ подорвались при минировании Харьковской области

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались при минировании территорий на купянском участке фронта Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что во время установки боеприпаса он сдетонировал, когда ВСУ проводили инженерные работы для создания минных заграждений юго-западнее населенного пункта Синьковка.

По его словам, в результате взрыва двое украинских военных получили травмы. Марочко отметил, что можно говорить о низкой квалификации бойцов ВСУ, судя по характеру их действий.

Ранее подполковник в отставке заявлял, что украинские войска пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении. Как он утверждал, для укрепления оборонительных рубежей командование ВСУ пытается нарастить сводными отрядами группировку войск северо-западнее сел Макеевка и Невское в ЛНР.