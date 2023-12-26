Стало известно о попытках ВСУ усилить оборону на одном из направлений

Марочко: ВСУ пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что с целью укрепления оборонительных рубежей украинское командование пытается нарастить сводными отрядами группировку войск северо-западнее сел Макеевка и Невское в ЛНР. По его словам, на текущий момент ВСУ не удалось достичь там значительного повышения обороноспособности из-за регулярных ударов российских военных.

Ранее Марочко заявлял, что с 16 по 22 декабря военнослужащие ВС РФ отразили свыше сотни атак украинской армии на донецком, краснолиманском и купянском направлениях.