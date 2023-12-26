Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 26 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ усилить оборону на одном из направлений

Марочко: ВСУ пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить оборону на краснолиманском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что с целью укрепления оборонительных рубежей украинское командование пытается нарастить сводными отрядами группировку войск северо-западнее сел Макеевка и Невское в ЛНР. По его словам, на текущий момент ВСУ не удалось достичь там значительного повышения обороноспособности из-за регулярных ударов российских военных.

Ранее Марочко заявлял, что с 16 по 22 декабря военнослужащие ВС РФ отразили свыше сотни атак украинской армии на донецком, краснолиманском и купянском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о повреждении корабля «Новочеркасск» при атаке на Крым

      Раскрыты самые необычные находки в аэропортах Москвы

      Экономике Европы предрекли стагнацию

      В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

      Трое российских детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

      Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

      Обездвиженную российскую учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

      Samsung перестала производить детали для российских танкеров

      Мать-одиночка выиграла в лотерею 175 миллионов рублей и разочаровалась

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась в откровенном образе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости