В ЛНР сообщили об отражении более сотни атак ВСУ за неделю

Марочко: ВС России отразили более сотни атак ВСУ за неделю

Российская армия за прошедшую неделю отразила более сотни атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 16 по 22 декабря 2023 года отражено 109 атак противника. Следует отметить, что с начала месяца идет стабильный рост действий наступательного характера со стороны украинских боевиков», — написал Марочко.

Он отметил, что такое количество атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее фиксировалось только осенью при активной фазе так называемого контрнаступления.

«Самая большая активность противника наблюдалась на купянском направлении. Численность атак (…) выросла более чем в два раза по сравнению с прошлой неделей», — рассказал Марочко.

Ранее расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы и техники украинской армии в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении.