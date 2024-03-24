Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Даниэль Коллинз
Сегодня
01:15 (Мск)
Элина Аванесян
Майами (ж)
Вашингтон Кэпиталз
3:0
Завершен
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
5:4
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
00:03, 25 марта 2024Спорт

Российский тренер с семьей пропал во время теракта в Крокусе

Тренер по айкибудо Содрицов с женой и детьми пропал во время теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский тренер по айкибудо Ярослав Содрицов пропал во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации айкидо России Наталья Руднева.

Руднева рассказала, что Содрицов был там с женой и двумя взрослыми детьми — студентом Владиславом и преподавателем по вокалу Анастасией. «Вся семья пришла на концерт. Как я поняла, по работе не смог прийти только муж дочери, но он собирался», — заявила она, отметив, что никто из них не вышел на связь после случившегося.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале. Он назвал нелюдями организаторов нападения.

Подмосковный «Крокус Сити Холл» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      Овечкин объяснил пятиматчевую результативную серию в НХЛ

      Суд арестовал третьего обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

      Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» доставили в суд на каталке

      Второй фигурант дела о теракте в Крокусе признал вину

      В Курской области отменили ракетную опасность

      Третий обвиняемый в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

      Пациент с искаженным восприятием рассказал о демонических лицах

      В США восхитились российским оружием на Украине

      Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше