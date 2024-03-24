Российский тренер с семьей пропал во время теракта в Крокусе

Тренер по айкибудо Содрицов с женой и детьми пропал во время теракта в «Крокусе»

Российский тренер по айкибудо Ярослав Содрицов пропал во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации айкидо России Наталья Руднева.

Руднева рассказала, что Содрицов был там с женой и двумя взрослыми детьми — студентом Владиславом и преподавателем по вокалу Анастасией. «Вся семья пришла на концерт. Как я поняла, по работе не смог прийти только муж дочери, но он собирался», — заявила она, отметив, что никто из них не вышел на связь после случившегося.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале. Он назвал нелюдями организаторов нападения.

Подмосковный «Крокус Сити Холл» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.