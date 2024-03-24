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12:37, 24 марта 2024Россия

Продолжение конкурса танцев во время теракта в «Крокусе» объяснили

РБК: организаторы чемпионата по танцам в «Крокусе» объяснили отказ от эвакуации
Надежда Ерастова

Надежда Ерастова. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Чемпионат и первенство России по бальным танцам, которые проходили в «Крокус Экспо», продолжались во время теракта из-за того, что их организаторы не сразу поверили в сообщения о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом РБК рассказала глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова.

По ее словам, в помещении не было слышно выстрелов, не доходил запах гари, а на момент соревнования там было около 120 человек, в том числе дети 14-15 лет. Система оповещения не сработала, о происходящем сообщили люди, читавшие новости.

Первым делом, объяснила Ерастова, нужно было понять, что происходит. Выстрелы могли быть фейерверками во время концерта или же действиями полиции. Поэтому до выяснения обстоятельств организаторы попросили сохранять спокойствие и танцевать.

Когда сообщения о погибших подтвердились, она поручила заблокировать все двери, проверили эвакуационные выходы и начали эвакуацию. Выход проводился через здание отеля, в тот же момент службы безопасности оповещали постояльцев о необходимости покинуть помещение.

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В свою очередь один из очевидцев рассказал изданию, что организаторам просто сильно повезло с эвакуацией. Первыми о нападении рассказали бежавшие люди, однако им никто не поверил, посчитав розыгрышем. Уже после этого танцы продолжились, а задумались о выходе все только после сообщения о пожаре. На поиски путей для эвакуации потратили 20 минут.

Другая очевидица событий указала, что при выходе никто не пострадал, хотя если бы все рванулись неорганизованно, то могли бы быть жертвы. О том, что действительно происходило в концертном зале, она узнала только в машине, уехав с места событий.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура. По последним данным, в результате нападения погибли 133 человека, 154 пострадали. Разбор завалов продолжается.

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      Платон Щукин
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