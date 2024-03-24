Спасшийся из «Крокуса» рассказал о борьбе за жизнь в заполняемом дымом помещении

Люди в «Крокусе» пытались пробить дыры в помещениях, чтобы спастись от дыма

Во время террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» группе из нескольких десятков посетителей пришлось бороться за жизнь в заполняемых дымом подвальных помещениях. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал спасшийся по имени Александр. В здании работали вытяжки, которые выдували продукты горения, но воздуха в комнате не оставалось, и тогда они попытались пробить дыру на улицу, чтобы дышать.

По его словам, когда террористы открыли огонь по людям в зале, он и другие находящиеся на балконе зрители начали выбираться ползком. Затем мужчина оказался в группе примерно из 70 человек, которых в итоге спас охранник «Крокуса» Алексей Осанушков. Он провел выживших к запасным лестницам, металлический выход на которые они за собой заблокировали.

Однако помещения начал заполнять дым. Александр подчеркнул, что в тот момент в «Крокусе» работала сигнализация и вытяжки. Но из-за того, что группа спустилась на минусовые этажи, воздух к ним не поступал.

«И понятно было, что самое худшее, это погибнуть от дыма» Александр выживший при атаке на «Крокус Сити Холл»

Осанушков несколько раз пытался провести людей через коридоры концертного зала. Они поднимались на первый и второй этаж, но, услышав выстрелы, он возвращал всех в подвальное подсобное помещение.

Александр добавил, что в группе присутствовали и молодые люди, и женщины. По его словам, панике никто не поддался.

Кто-то с кувалдой был, кто-то с лопатой, кто-то с какими-то разводными ключами. Мы пытались вскрыть крышу [помещения], чтобы воздух к нам поступал, потому что начали задыхаться. Воды вокруг не было. Был такой небольшой приямок, где женщины мочили свою одежду, чтобы можно было дышать. У кого была бутылочка воды с собой, они делились Александр выживший при атаке на «Крокус Сити Холл»

Выбравшись наружу, Александр выбежал на проезжую часть, где остановил женщину на машине. Она довезла его до метро, предложив при этом деньги на такси. Уже в метрополитене некоторые выжившие познакомились, узнав друг друга по отсутствию верхней одежды. Пассажиры также старались помочь им, предлагая воду или лекарства.

Ранее Осанушков рассказал, что вывел из здания более ста человек. По его словам, проникнув в концертный зал, террористы сразу открыли по людям огонь, поэтому посетителей нужно было спасать как можно быстрее. Мужчина добавил, что группа прошла через подвал, склады и подземную парковку, в итоге выйдя на улицу через фойе.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 погибли. Тела продолжают искать. По официальной информации, все подозреваемые задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.