«Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

Владелец «Крокуса» Агаларов: номер машины террористов вычислили с помощью камер

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. Он назвал произошедшее страшнейшей трагедией, высказался о действиях охраны и раскрыл подробности о ловле преступников.

По его словам, номер машины террористов и маршруты отхода удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках системы безопасности комплекса.

Агаларов отметил, что помещение, где хранилась записанная на устройства информация, могло сгореть, но сотрудники МЧС при содействии представителей концертной площадки предотвратили возгорание.

Мы сориентировали МЧС и они предотвратили возгорание этого помещения, сохранили информацию. По этой информации смогли определить маршруты отхода, номер машины, за которой была установлена погоня Араз Агаларов Владелец «Крокус Сити»

Владелец «Крокус Сити Холла» рассказал о передвижении террористов в концертном зале

Как сообщил Агаларов, террористы попали в концертный зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. «С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам», — сказал он.

Владелец «Крокуса» добавил, что произошедшее необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей. «Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — подчеркнул он.

Агаларов оценил работу систем пожаротушения и охраны «Крокуса»

По словам владельца концертного зала, террористы хотели не только перебить как можно больше людей с помощью оружия, но и уничтожить само здание, чтобы другие его посетители сгорели заживо. Для этого все вокруг заливали керосином и бензином.

Кадр: Russian Investigative Committee / Reuters

Агаларов заявил, что концертного зала фактически больше нет, там сгорело абсолютно все. Однако системы пожаротушения сработали исправно, в штатном режиме. Они смогли несколько часов сдерживать огонь до такого уровня, что помещение сохраняло целостность. Благодаря их работе большинству людей удалось выйти из охваченного огнем здания живыми.

Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей Араз Агаларов Владелец «Крокус Сити»

Также владелец «Крокус Сити Холла» высказался о действиях охраны во время теракта. По его словам, никакая служба безопасности не сможет противостоять террористам, вооруженным автоматами.

«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя калашниковыми и начинают всех расстреливать (...) было найдено несколько обойм, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности (...) это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности», — сказал он.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров согласился с Агаларовым. По его словам, охранники «Крокуса», имевшие лишь травматическое оружие, не могли противостоять организованному вооруженному нападению. «Что могли сделать охранники? Они хорошие ребята, они знают свою работу, но против автомата или "Сайги" они совершенно бессильны», — объяснил Гончаров.

Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, охранявших «Крокус Сити Холл», и не нашла нарушений. Кроме того, добавил близкий к ведомству источник, в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.