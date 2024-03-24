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03:52, 24 марта 2024Россия

Владелец «Крокуса» рассказал о передвижении террористов в концертном зале

Владелец «Крокуса»: террористы вошли в зал через окно выставочного центра

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал передвижении террористов в концертном зале 22 марта. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

Он отметил, что террористы попали в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. «С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам», — сказал он. При этом Агаларов уточнил, что охранников в «Крокусе» называют «контролеры».

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Агаларов добавил, что произошедшее в «Крокусе» необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей. «Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — подчеркнул он.

Ранее компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить площадку после теракта.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. Вечером 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена.

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      Марина Совина
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