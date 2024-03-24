Тренер по танцам рассказал подробности эвакуации из «Крокуса»

Тренер Марченко: руководившие эвакуацией из «Крокуса» люди напоминали волонтеров

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко рассказал подробности эвакуации при теракте в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит RT.

Марченко заявил, что руководившие эвакуацией люди были в светоотражающих жилетах и напоминали волонтеров. «Они направляли поток. Стояли на всех углах и поворотах. Подсказывали, куда надо двигаться. Причем на их лицах как раз паника читалась очень хорошо», — отметил он.

Ранее глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ответила на обвинения в бездействии при теракте. Она подчеркнула, что после сигнала оповещения турнир был остановлен, а до этого были приняты превентивные меры.

22 марта в «Крокус Экспо» проходил чемпионат России по бальным танцами. Тем же вечером в соседнем здании, «Крокус Сити Холле», мужчины в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по людям.