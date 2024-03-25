«Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

Отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии с Россией

Отток жителей из населенных пунктов, находящихся у границы Финляндии и России, ухудшает ситуацию в приграничье. Такая тенденция вызывает беспокойство за безопасность этих территорий. Об этом говорится в материале финского канала Yle.

Живущие вблизи границы люди помогали пограничникам следить за миграционной ситуацией в регионе. Как сообщает канал, местные жители часто сообщали органам власти о подозрительной активности на границе.

Сельская местность, и особенно регионы вблизи восточной границы, опустошаются. В то же время исчезает важная часть пограничного контроля Финляндии.

Yle финский телеканал

Местные жители пресекали попытки пройти границу России и Финляндии

Yle опросил нескольких местных жителей в муниципалитете Лаппеэнранта — это центр провинции Южная Карелия, которая непосредственно граничит с Россией. Один из героев материала Яни Киеси рассказывает, что чувствует себя безопасно в регионе, однако признает, что отсюда массово уезжают его соседи. Объясняется это тем, что в деревнях не развивается сфера услуг, а население стареет.

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Киеси рассказывает, что, несмотря на отток населения, местные пограничные службы все равно продолжают следить за ситуацией в регионе. «Машины Пограничной службы каждый день ездят несколько раз, а каждую неделю в небо летает вертолет», — говорит он.

Однако технические надзор не всегда вылавливает нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в скандинавскую страну. Например, в начале года четверо человек незаконно пересекли восточную границу в Париккале. Об их преступлении сообщил полиции именно местный житель, который живет в этом населенном пункте. Опустение деревень на восточной границе Финляндии беспокоит жителей.

Если эта деревня опустеет, то это станет сигналом, что здесь тихо и сюда легко приехать из-за границы Петри Куокка житель финской деревни Нуйямаа

Опустение граничащих с Россией территорий, по данным представителя погранслужбы, не представляет серьезной угрозы для безопасности Финляндии, однако «никакие ограждения [на границе с Россией] и технологии не заменят людей» в информировании о ситуации на границе. «Да, нам все еще нужны люди, — признается заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Финляндия построит забор на границе с Россией

В 2022 году в Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией. Пограничная служба Финляндии отмечала, что строительство забора вблизи российского города Светогорска «представляет собой современную эпоху пограничной безопасности», а новая технология мониторинга позволит получить полное представление о ситуации на границе.

Фото: Sergei Grits / AP

В сентябре 2023 года Финляндия начала эксплуатацию пробного участка забора на границе с Россией в районе города Иматра. Позже в октябре пограничная охрана Финляндии сообщила, что республика начнет строительство заграждения на границе с Россией зимой 2024 года. Правительство страны выделило на возведение забора 139 миллионов евро.

139 миллионов евро правительство Финляндии выделило в 2023 году на заграждение на границе с Россией

Ограду планируют полностью ввести в эксплуатацию к 2026 году. Всего забор поставят на участке от 130 до 260 километров, при том что российско-финская граница составляет более тысячи километров. Высота ограждения будет составлять не менее трех метров, поверх него будет натянута колючая проволока. На объекте также поставят камеры видеонаблюдения.

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Согласно документу страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.