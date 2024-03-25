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09:35, 25 марта 2024Россия

Находка сотрудника «Крокуса» спасла жизнь заблокированной в огне посетительнице

Shot: находка сотрудника «Крокуса» спасла жизнь заблокированной в огне девушке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официант «Крокуса» нашел телефон во время эвакуации посетителей и тем самым спас жизнь заблокированной в огне девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его информации, посетительницу спас гражданин Узбекистана Камил Несибов, рабочая смена которого закончилась за несколько минут до нападения террористов.

Когда мужчина вместе с коллегой вышел на улицу, он услышал громкие хлопки. Сначала сотрудники испугались и побежали в ближайшее здание, но потом решили вернуться к месту теракта. Несибов оттащил к обочине несколько раненых посетителей, а также остановил проезжающий мимо автомобиль, чтобы тот довез хромавшую женщину до больницы. Мужчина, помимо этого, разгонял всех, кто опаздывал на концерт.

В здании официант указывал людям, куда бежать. Когда «Крокус» заволокло дымом, он увидел группу из 80 человек и помог ей выбраться. Пока мужчина вел группу людей к выходу, он увидел лежащий на полу телефон с включенным фонариком. Несибов поднял его, чтобы освещать путь. Через несколько секунд телефон зазвонил — на мобильный звонила некая Камилла. Сотрудник «Крокуса» взял трубку и услышал крики девушки, которая просила ее спасти.

«Я беру телефон и там девушка с ходу начинает говорить "помогите". (...) Я говорю: ты где и как ты туда попала? (...) Она говорит: я поднялась на второй этаж в сторону балконов и, как услышала крики, побежала к туалету, и упала в какой-то квадрат», — рассказал Несибов.

По его словам, девушка также кричала в трубку, что на нее падают с потолка угли и пепел. В этот момент официант из «Крокуса» был рядом с сотрудниками МЧС и объяснил ситуацию. Специалисты нашли заблокированную в огне девушку и вывели ее из концертного зала.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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