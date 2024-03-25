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14:35, 25 марта 2024Спорт

Назван самый проверяемый на допинг российский спортсмен в 2024 году

РУСАДА проверяла Большунова на допинг чаще всех остальных россиян в 2024-м
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще всех в 2024 году проверялся на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

В январе и феврале 27-летнего российского спортсмена протестировали пять раз. За весь прошлый год его протестировали три раза. Помимо проверок РУСАДА, Большунов тестируется на допинг по линии Международной федерации лыжного спорта и сноубординга.

По четыре раза в нынешнем году РУСАДА тестировала лыжников Савелия Коростелева, Анастасию Кулешову и Елизавету Пантрину. Столько же проверок прошел легкоатлет Константин Крылов.

Большунов является трехкратным чемпионом Олимпийских игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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      Алексей Гусев
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