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20:48, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Симоньян призвала устроить «ежедневный ад» совершившим теракт в «Крокусе»

Глава RT Симоньян: для террористов нужен особо строгий режим без общения и УДО
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» не должно быть права на условно-досрочное освобождение (УДО). В своем Telegram-канале она призвала устроить преступникам «ежедневный ад».

По словам Симоньян, у террористов не должно быть никакой возможности выйти на свободу. Также она заявила, что для содержания преступников в заключении нужен особо строгий режим без права на освобождение.

«Вообще никаких передач. Никаких прогулок, общения с кем бы то ни было, включая конвой. Ни одного лучика света божьего. Любые передвижения — только скрючившись (как их в суд заводили). Никаких удобств. Хлеб и вода и каторжный труд без перерывов и выходных. Ежедневный ад. Живьем», — высказалась глава RT.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе». Он также похвалил тех, кто занимался поимкой террористов.

22 марта террористы открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а затем подожгли здание. Огонь распространился на 12,9 тысячи квадратных метров.

В теракте пострадали 182 человека. 137 посетителей «Крокуса» спасти не удалось. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали и арестовали.

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