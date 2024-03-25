Фигуристка Валиева перестала получать стипендию президента России из-за допинга

Фигуристка Камила Валиева перестала получать стипендию президента России Владимира Путина после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с дисквалификацией Валиева была исключена из списка кандидатов в сборную России. Отмечается, что размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей в месяц, серебряных призеров — 39 тысяч, бронзовых — 30 тысяч.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава сборной. Кроме того, она прервала тренировки у Этери Тутберидзе.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки за употребление допинга. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.