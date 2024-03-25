Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
0:1
2-й сет
live
Карен Хачанов
Майами (м)
Металлург Мг
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Кипр
Сегодня
20:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Северная Македония
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
19:01, 25 марта 2024Спорт

Валиева перестала получать стипендию президента России

Фигуристка Валиева перестала получать стипендию президента России из-за допинга
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фигуристка Камила Валиева перестала получать стипендию президента России Владимира Путина после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с дисквалификацией Валиева была исключена из списка кандидатов в сборную России. Отмечается, что размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей в месяц, серебряных призеров — 39 тысяч, бронзовых — 30 тысяч.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава сборной. Кроме того, она прервала тренировки у Этери Тутберидзе.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки за употребление допинга. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      Рост стоимости биткоина ускорился

      Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

      Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

      Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

      Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

      Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

      Британия ввела санкции против двух китайцев

      Валиева перестала получать стипендию президента России

      Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше