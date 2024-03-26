В России ускорилось падение производства яиц

Росптицесоюз сообщил о падении производства куриных яиц в феврале на 7,5 %

По итогам первых двух месяцев текущего года производство куриных яиц упало на 1,8 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 6,11 миллиарда штук. Об этом со ссылкой на материалы Росптицесоюза пишет «Коммерсантъ».

Отдельно за последний месяц производство снизилось на 1,5 процента, а месяц к месяцу падение составило 7,5 процента. С учетом того, что в феврале 2024 года 29 дней, падение производства ускорилось.

Месячный объем производства яиц остается стабильно ниже прошлогодних уровней с сентября 2023 года. Такой результат стал одной из причин резкого подорожания продукции.

В 2023 году, по данным Росстата, цены на куриные яйца выросли в 1,6 раза. Для снятия напряженности, которую президент страны Владимир Путин объяснил сбоем в работе правительства, власти ввели квоты на беспошлинный ввоз в размере 1,2 миллиарда яиц. Тем не менее существенного падения цен на продукт не зафиксировано.

В феврале средняя стоимость десятка яиц составляла 129,17 рублей. Источник издания среди ретейлеров признал, что компания сталкивается с сокращением поставок, но пока не повышает цены.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предположил, что падение производства связано со вспышками птичьего гриппа на птицефабриках. Такая ситуация привела к сокращению числа поголовья птицы, что подтверждается и материалами Росптицесоюза. Вместе с тем бизнесмен заметил, что спрос на яйца стабилизировался и дефицита не наблюдается.

В Росптицесоюзе материал не прокомментировали, а представитель Минсельхоза указал, что текущие объемы производства полностью обеспечивают потребности рынка. В феврале крупные российские торговые сети указывали, что продают куриные яйца себе в убыток.