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00:25, 26 марта 2024Спорт

«Фенербахче» захотел перейти из чемпионата Турции в другую европейскую лигу

«Фенербахче» захотел перейти из чемпионата Турции в лигу Испании или Италии

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Футбольный клуб «Фенербахче» захотел перейти из чемпионата Турции в другую европейскую лигу. Об этом сообщается на странице BPT в социальной сети X.

По информации источника, причиной стало нападение на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора». Отмечается, что «Фенербахче» рассматривает переход в чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

18 марта в матче 30-го тура чемпионата Турции фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов «Фенербахче» после поражения их любимой команды. После окончания встречи на поле выбежала толпа болельщиков, часть из которых напала на игроков соперника, кидала в них бутылки и провоцировала драку. Игроки пытались скрыться в раздевалке.

После 30 матчей «Фенербахче» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 79 очков. Лидирует «Галатасарай» с 81 очками.

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      Анастасия Борисова
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